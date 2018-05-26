KKTC'de, Türk bayrağını indirme girişiminde bulunan 2 kişi tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- LEFKOŞA’da, Türkiye Büyükelçiliği’nin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Türkiye Büyükelçiliği’nin karşında bulunan şehitler anıtında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı. Bu sırada elçilikte görev yapan askerler, olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti. Olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin, Ada’da turist olarak bulundukları öğrenildi.

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