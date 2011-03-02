-KKTC'DE ''TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ'' LEFKOŞA (A.A) - 02.03.2011 - KKTC'de bazı sendikaların oluşturduğu Sendikal Platform tarafından, hükümetin ekonomik uygulamalarına tepki olarak düzenlenen ''Toplumsal Varoluş Mitingi'' olaysız sona erdi. Lefkoşa İnönü Meydanı'nda 28 Ocakta düzenlenen mitingin ardından ikinci kez düzenlenen ''Toplumsal Varoluş Mitingi''nde yapılan konuşmalarda, KKTC hükümetinin uygulamaya koyduğu ekonomik tedbirlerin ''Ankara'nın dayatması'' olduğu iddia edilerek, ''ekonomik paketin geri çekilmesi'' istendi. Mitingde, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Adnan Eraslan konuşma yaptılar. Konuşmalarda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin ''halkı kandırarak hükümete geldiği, ancak iktidar olamadığı'' görüşü savunularak, UBP hükümetinin artık halkı temsil etmediği, istifa etmesi gerektiği ileri sürüldü. ''Kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle okulların ve hastanelerin kontrol edilemez olduğu, cezaevinin dolup taştığı'' ifade edilen konuşmalarda, "nüfusun kontrol edilmek istenmesinin Türkiye karşıtlığı olmadığı" kaydedildi. Türkiye-Kıbrıslı ayrımı yapmadıklarını dile getiren konuşmacılar, ''Bizi bölmeye çalışmasınlar'' dedi. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta federal bir çözüm istediğini kaydeden konuşmacılar, Avrupa Birliği'ne de (AB) ''Kıbrıslı Türklere verdiğiniz sözü yerine getirmeyerek, Türkiye'ye bağımlı hale getirdiniz'' diye seslendiler. ''Kıbrıs Türkünün, cami ve külliye yapımları ile kültür erozyonuna uğratılmak istendiğini'' de savunan konuşmacılar, buna izin verilmeyeceğini söylediler. ''Besleme'' polemiği ile ilgili yapılan açıklamaları ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ü eleştiren konuşmacılar, ''Küçük soyadı bir zamanlar umudumuzdu, şimdi yok oluşun simgesidir'' ifadesini kullandılar. Konuşmacılar, mitinge katılanların, Kıbrıs Türkünü tanımayanlara ve anlamayanlara ''gerekli mesajı verdiğini'' kaydettiler. Konuşmacılar, mücadelelerinin, ''özgürlük ve toplumsal varoluş kavgası olduğunu'' dile getirdiler. Mitinge, mecliste temsil edilen, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı. Mitingde taşınan bazı pankart ve dövizler şöyle: ''Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz'', ''AKP Türkiye değildir'', ''Ayşe güzel Ayşe imzana uy, görevini yap, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanı, işgalden kurtul, hukuk yoluna gir. Kıbrıs'ın ayrı bir ülke olduğunu kabul et, dost kalalım'', ''Kıbrıs ne Türktür, ne Yunandır, ne İngilizdir. Kıbrıs Kıbrıslı halkındır'', ''Talimatla yönetilmeye hayır'', ''Beslenmek için değil, bağlar kopmasın diye buradayız'', ''İtaat etmiyoruz, geleceğimizi istiyoruz'', ''Para için değil, geleceğimiz için buradayız'', ''Bu memleket bizim biz yöneteceğiz'', ''Statüko bütün kötülüklerin anasıdır''. Miting alanına, büyük boy, Türk ve KKTC bayrakları da asıldı. Miting, Arda Gündüz'ün konserinin ardından, olaysız sona erdi. -SERDAR DENKTAŞ'IN DEĞERLENDİRMESİ- DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, mitingin ardından yaptığı açıklamada, mitingin, ''Kıbrıs Türkünün demokratik anlayışına layık bir eylem olduğunu'' ifade ederek, farklı düşüncelerden bir araya gelen insanların, ''aynı türküyü söyleyebildiğini'' kaydetti. ''Aslında dünyaya da örnek olabilecek bir eylem olduğunu ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20-30'unun eyleme katıldığını'' belirten Denktaş, ''Ümit ederim, hem bizim hükümet hem Türkiye hükümeti, gerekli mesajı doğru alır'' dedi.