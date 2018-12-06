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KKTC'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI OTEL, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI; BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli yağış sonrası birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı

06 Aralık 2018 02:58

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) şiddetli yağış sonrası birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı.

KKTC\'de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: \"Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor\"

‘OKULLAR TATİL EDİLDİ”
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yollardaki su birikintisi ve detaylar
Girne’de girişi sular altında kalan otelden görüntü

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