KKTC'de seramik öğretmeninin katil zanlısı Pakistanlı aranıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seramik öğretmeni olan Hasan Işık Özgöçmen\'in (53) cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Pakistan uyruklu Muhammad Salman\'ın fotoğrafları polis tarafından medyaya dağıtılarak, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İskele ilçesinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede cesedin Özgöçmen\'e ait olduğu ve kemer ile boğularak öldürüldüğü saptandı.

Ada\'da geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Özgöçmen ile en son görüşen kişinin Muhammad Salman\'ın olduğu bilgisine ulaştı. Tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Aramalarda Salman\'a ulaşılamayınca duyuru yapılmasına karar verildi. Polis, tüm medyaya cinayet zanlısı olarak Salman\'ın fotoğraflarını dağıttı.

Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumla dikkat çekmişti.



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