T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 4'e çıktı (2)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz'ın (18) nişanlı olduğu öğrenildi

06 Aralık 2018 21:44

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz\'ın (18) nişanlı olduğu öğrenildi. Bekçi ile Kandaz\'ın, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evlerine dönüş yaptığı belirtlidi.

KKTC\'yi yasa boğan sel felaketinde hayatını kaybeden gider isimler; Gaye Soyutok (18) ile Ahmet Kılıç\'ın (23) da yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, yaptığı yaptığı açıklamada okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KUZEY Kıbrıs Türk CumhuriyetiTolga BekçiGünay KandazBekçiKandazKKTCGaye SoyutokKılıçOKULLAR YARIN DA TATİL ÖteKKTC Başbakanı Tufan Erhürman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24