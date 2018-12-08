KKTC'de sel felaketinde ölen nişanlı gençler son yolculuklarına uğurlandı

- Rum iktidar partisi DİSİ\'nin lideri Averof Neofytou da törene katıldı

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) meydana gelen sel felaketinde hayatlarını kaybeden nişanlı gençler, Günay Kandaz (21) ve Tolga Bekçi (18) son yolculuklarına uğurlandı. Kandaz ve Bekçi için, Lekoşa\'nın Dikmen bölgesinde bulunan Dikmen camisinde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

RUM İKTİDAR PARTİSİ DİSİ\'NİN LİDERİ AVEROF NEOFİTU DA TÖRENE KATILDI

Törene gençlerin aileleri, Başbakan Tufan Erhüman, Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

KKTC iktidar Milletvekili Fikri Toros ile cenaze törenine gelen Rum iktidar partisi DİSİ\'nin Genel Başkanı Averof Neofytou, tabutların üzerine çiçek bıraktı. Averof Neofytou, Tümgeneral Yıldırım ile Tuğgeneral Algan ile de tokalaştı ve birlikte saf tuttu.

(FOTOĞRAFLI)