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KKTC'de sahile 9 göçmen cesedi vurdu (4)

CESET SAYISI 9'A ÇIKTI KKTC'nin Karpaz bölgesinde sahile vuran ceset sayısı 9'a çıktı

14 Mayıs 2018 18:33

CESET SAYISI 9\'A ÇIKTI
KKTC\'nin Karpaz bölgesinde sahile vuran ceset sayısı 9\'a çıktı. Polis, 10 kişilik bir teknenin batmış olabileceğini değerlendirilirken, bir cesedin daha denizde olduğu sanılıyor.
Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi. Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.
KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: İÇİMİZİ ACITIYOR
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sahile vuran cesetler sonrasında açıklama yaptı. Sosyal medyada yorum yazan Akıncı, \"Evinden, yurdundan edilmiş çaresiz insanların Akdeniz’de can vermeleri içimizi acıtıyor. Sahillerimize ulaşan cansız bedenler, bölgemizde barış ve istikrarın ne kadar gerekli olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Adamızda ve bölgemizde barış, huzur ve istikrar için uğraş vermek, başta toplumumuz olmak üzere tüm insanlık adına en büyük sorumluluk anlamındadır\" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı\'nın ilgili birimlerden de olayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

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