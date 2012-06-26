KKTC'de Rumların ambargosunu delen mezuniyet

AB dönem başkanlığını almaya hazırlanan Kıbrıslı Rumlar ile Avusturya’da 3 aydır yaşanan sessiz mücadelede, Türkiye galip çıktı. Avusturya liselerinden mezun olan 5 bin genç, KKTC’ye Rumların uyguladığı ambargoyu delerek, X-JAM adı verilen geleneksel lise mezuniyet tatillerini Girne’de geçirmeye karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya’da liseliden mezun olan binlerce gencin ‘X-Jam’ adı verilen geleneksel toplu tatilleri, AB dönem başkanlığına hazırlanan Rumların karşı propagandasına rağmen, Türkiye’nin ısrarlı mücadelesi sonucunda KKTC’nin oldu. Yaklaşık 5 bin Avusturyalı genç lise mezunu, “Sahilleri mayınlı, silahlı askerler var” yönündeki televizyon ve radyo haberlerine rağmen, Girne’de tatillerine başladı. AB Komisyonu ve Avusturya hükümeti, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın müdahalesi sonucunda, propaganda savaşında Rumlara ‘hayır’ dedi.



Girne’deki otel ve tatil köylerine gelen 2 bin 500 kişilik ilk kafilenin Avusturyalı yetkilisi Dr. Alex Knechtsberger, Hürriyet’e perde gerisindeki savaşı şöyle anlattı:

Rum elçi tehdit etti

“Öğrenci ailelerini Rumların kirli propagandasının yalan olduğuna ikna etmek güç oldu. Türk yetkililer 3 ay önce bu yılki X-Jam organizasyonunun KKTC’de yapılmasını gündeme getirince, Rum yönetimi büyük bir propaganda savaşı başlattı. Avusturya’nın en büyük televizyonu ORF ve radyolarında iki hafta aralıksız KKTC’nin işgal toprağı olduğu, sahillerinin mayınlı olduğu, onbinlerce ağır silahlı Türk askerinin sivil ve yabancıları tehdit ettiği haberleri yapıldı. Avusturya’daki Rum büyükelçi beni tehdit etti. Ben geçen yıl ön ziyaretle KKTC’yi görmeseydim anında vazgeçerdim, ancak propagandanın iftira boyutunda kirli olduğuna tanık olmam nedeniyle direndik. Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger bizzat onayladı. Ardından da AB Komisyonu destek verdi. Şu anda 2 bin 500 öğrenci var. Önümüzdeki hafta aynı sayıda ikinci parti gelecek. Çok güzel bir tatil yaşanıyor.”

Birlikten kuvvet doğdu

Organizasyonun KKTC ayağı sorumlusu Acapulco tatil köyü direktörü Dimağ Çağıner, X-Jam mücadelesinin perde gerisinde Türkiye-Rum kesimi savaşı yaşandığını ama sonuçta KKTC’ye uygulanan seyahat ambargosunda büyük bir delik açmayı başardıklarını belirtti. Çağıner, “Bakanlar Egemen Bağış ve Ertuğrul Günay ile TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy’un mücadelesi olmasaydı, KKTC’ye ambargo delinemezdi. Türkiye, KKTC’ye ambargoların kırılabileceğini gösterdi. KKTC böyle tanınır, uluslararası alanda yer bulur. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.



