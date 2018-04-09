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KKTC'de 'Rumlar, milli takımın CONIFA 2018'e katılmasını engellemeye çalışıyor' iddiası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRISLI Rumlar'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Takımı'nın FIFA'ya üye olmayan ülkeler ve bölgelerin takımlarının oluşturduğu CONIFA 2018'e katılmasını engellemek için girişimde bulunduğu iddiası tepki çekti

09 Nisan 2018 20:15

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRISLI Rumlar\'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Takımı\'nın FIFA\'ya üye olmayan ülkeler ve bölgelerin takımlarının oluşturduğu CONIFA 2018\'e katılmasını engellemek için girişimde bulunduğu iddiası tepki çekti. Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) ile birliğin KKTC Temsilciliği tarafından Rumlar\'a \"Engelleme olursa eylemler yapacağız\" uyarısı yapıldı.
İngiltere\'deki Rumlar\'ın oluşturduğu İngiltere Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’nca Londra\'da gerçekleştirilecek CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na KKTC\'nin katılımının engellenmesi için siyasilere ve Enfield Belediyesi\'ne asılsız mektuplar yazıldığı ileri sürüldü. Rumlar tarafından yazıldığı savunulan mektuplarda, KKTC\'den \'işgal devleti\' diye bahsedildiği ve Kuzey Kıbrıs topraklarının, Rum toprağı olduğu iddialarına yer verildiği belirtildi. 
ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan ve ATCA İngiltere Temsilcisi Mehmet Hüseyin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Temsilcilerin açıklamasında, Rumların mektuplarının dikkate alınmaması istendi. Kıbrıs\'ta iki halkın olduğu belirtilen açıklamada, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Maçların Enfield Belediyesi\'ne ait stadyumda yapılacağı belirtilen açıklamada, KKTC Milli Futbol Takımı’nın Enfield Belediyesi\'nce yasaklanması halinde CONIFA başta olmak üzere diğer takımların tazminat hakkının doğacağı vurgulandı. Açıklamada, ayrıca bu durumu İngiltere’de ve özellikle Enfield Belediyesi sınırlarında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kınayıp, eylemler yapacağı kaydedildi. 

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