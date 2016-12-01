KKTC'de renge, ırka, burca göre donör bulan tüp merkezi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir başka kadının yumurtasıyla hamile kalma şansı arayan anne adayları için yumurta donörü kriterleri geliştirildi. 20 yıldır hizmet veren tüp bebek merkezi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere, donörde istediği ırkı, karakteri, burcu belirleyebilecekleri seçenek sunuyor. Çiftlerin tercihi ise Slav ırkından yana.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son durağı haline geldi. Erken menopoz, kemoterapi, ameliyat nedeniyle yumurta üretimi olmayan kadınlar, yumurta donasyonu yani bir başka kadının yumurtasının nakliyle hamile kalıp 'tasarladıkları' bebeklere sahip olabiliyor.

Temiz gen araması

Türkiye’de yumurta naklinin yasal olmaması nedeniyle çocuk sahibi olamayan aileler, bir başkasının yumurtasıyla gebe kalmak için Kuzey Kıbrıs’ın yolunu tutuyor. Burada tüp bebek merkezlerine başvuran anne adayları yumurta bankalarına kayıtlı donör aracılığıyla uygun donörleri seçebiliyorlar. Bu işlem öncesinde eşler, genel sağlık taraması, hormon testleri, rahim filmi ve sperm analizi gibi süreçlerden geçiyor. Uygun donör seçildiğinde söz konusu yumurta bağışçısı 230’un üzerinde genetik hastalık taramasından geçiyor, donöre psikolojik testler yapılıyor, aile bağları araştırılıyor. Bu testler sayesinde donörün bile farkında olmadığı genetik bir hastalığı ortaya çıkarılabiliyor.

KKTC’de faaliyet gösteren tüp bebek merkezlerinin, yumurtalarını bağışlayan kadın donörler için dijital ortamda oluşturdukları bankalar var. Anne baba adayları; dijital bankalara kayıtlı olan yumurta donörlerinin kan grubu, ten rengi, yüz tipi, boyu gibi fiziksel özelliklerine bakıp kendi fiziksel özelliklerine en yakın olan donörü seçebiliyor. Yumurta bağışı yapan kadınların tamamı 35 yaş altı.

KKTC’de 20 yıldır tüp bebek tedavisi hizmeti veren özel bir merkez ise kısa süre önce adada bir ilki başlattı. Artık çiftler uygun donörleri ararken donörlerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra burçları, ruhsal durumları (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif), karakteristik özellikleri, eğitim durumları ve hobileri gibi özelliklerine de bakabiliyor. Hatta bazı özel durumlarda, anne baba adayları, genel seçim kriterlerinin dışında özel taleplerde (belirli bir doğum yeri, vücut özelliği, özel sanatsal yetenekler vs.) bulunabiliyor. 1800’ün üzerinde yumurta donörü olan merkezin veri tabanı, talep halinde detaylı sorgulama yapıp uygun donörü buluyor.

Sarı saçlı, renkli gözlü çocuk

Merkezin yumurta donörlerinin kayıtlı olduğu veritabanına bakıldığında eğitim durumu yüksek, beyaz tenli, sarı saçlı, renkli gözlü, uzun boylu donörleri Rus, Ukrayna ve Moldovalı donörler oluşturuyor. Siyahi donörlerde ise Nijeryalı bekâr kadınlar ya da üniversite öğrencileri yer alıyor.