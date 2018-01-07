T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi 

Ali Ruhluel/Lefkoşa 7 Ocak (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti

07 Ocak 2018 23:06

Ali Ruhluel/Lefkoşa 7 Ocak (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi\'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00\'de başlayarak 18:00\'de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından katılım oranı yüzde 62.4 olarak açıklandı. 

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Seçmenlerin oy kullanmasından görüntü 
-Genel ve detay 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali RuhluelLefkoşaOcak DHA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet MeclisiMilletvekilliği Erken Genel SeçimiTürkiyeYüksek Seçim KuruluDökümü Seçmenlerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24