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KKTC'de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 7'si asker 10 kişi yaralandı

06 Mart 2018 00:43

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa\'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 7\'si asker 10 kişi yaralandı. 
Lefkoşa\'da kontrolsüz şekilde yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle askeri araç devrilerek yan yattı. Kazada 7\'si asker 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarlar sevk edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan bir askerin omuzunda çıkık olduğu belirlendi. Diğer askerler ile 3 sivil vatandaşın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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