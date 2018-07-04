KKTC'de okuyan Orta Asyalı gençler bir araya geldi

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi\'nde (LAÜ) öğrenim gören Orta Asya kökenli öğrenciler için \"Orta Asya Gecesi” düzenlendi.

Etkinlikte, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan uyruklu öğrenciler bir araya geldi. Orta Asya ülkelerinin kültürlerine ait yemekler, dans gösterileri ve benzer ortak paylaşımlarının yapıldığı gecede farklı kültürlerin benzer ve farklı yanları tanıtıldı. Etkinlik kapsamında kültür, müzik ve dans gösterileri sergileyen öğrenciler ayrıca Orta Asya’nın doğal, kültürel, tarihi ve turistik mekanlarını tanıtan video gösterimi ile katılımcıları bilgilendirdi.

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