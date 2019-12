KKTC’de öğrenci affı yürürlükte

KKTC'de, üniversitelerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen veya öğrenimini tamamlayamayanlara af getiren yasa yürürlüğe girdi.



Böylece KKTC üniversiteleri için ilk kez af çıkarılmış oldu. Yasanın sağladığı aftan yararlanabilecek koşulları taşıyanların 2 ay içinde başvurması gerekiyor. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının saptamalarına göre bu durumda 11 bin civarında kişi bulunuyor.



Resmi Gazetenin 18 Şubat tarihli sayısında yayımlanan "65/2005 Sayılı KKTC Yüksek Öğrenim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası"yla KKTC üniversitelerinde öğrenim görürken her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlere, tamamlayamadıkları öğrenimlerine devam etme imkanı veriliyor.



Hazırlık sınıfı dahil, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü ve sanatta yeterlilik öğrenimi gören ve her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlayamayan KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşları, 2 ay içinde başvurmaları halinde aftan yararlanabilecek. Askerde ve cezaevinde bulunanlar ise, bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde başvurarak haklarını kullanabilecek.



Mevzuata uygun kayıt yaptıranlara



KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Erdoğan Sorakın, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, yasadan, üniversitelerin faaliyete başladığı tarihten yasanın yürürlüğe girdiği güne kadar, üniversitelere yasal mevzuata uygun şekilde kayıt yaptıran, ancak her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin yararlanabileceğini bildirdi.



KKTC, Türkiye ve 3. ülke uyrukluları kapsayan yasanın, Türk öğrenciler için "YÖK mevzuatına uygun kayıt yaptıranlar" şartı getirdiğini belirten Sorakın, affın 2003'ten önce mevzuat dışında gelip ön kayıt yaptıran öğrencileri kapsamayacağını açıkladı.

’11 bin 211 kişi yararlanabilecek’



Sorakın, "Yani yasa, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında yüksek öğrenimle ilgili oluşturulan mevzuat dışında kayıt yaptıranları kapsamıyor. KKTC uyrukluları ve 3. ülkelerden gelenleri her koşulda kapsıyor" dedi.



Üniversitelerden aldıkları bilgiye göre 11 bin 21 kişinin yasadan yararlanabilecek durumda olduğunu açıklayan Sorakın, yasanın yürürlüğe girdiğini YÖK'e bildireceklerini, ayrıca Ankara'daki KKTC Büyükelçiliği vasıtasıyla da Türkiye kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.



Müsteşar Sorakın, yasayla affın kriterlerinin de belirlediğini belirterek, "aftan yararlanabileceklerin çoğunluğu Türkiye uyruklular olduğu için, Türkiye'de 28 Ekim 2008'de yürürlüğe giren afla uyumlu olabilecek ve YÖK'ün kabul edebileceği kriterler konulduğunu, aksi halde diplomaların denkliğinde sorun çıkabileceğini" anlattı.



Sorakın, ilk kez bir af çıktığını ifade etti ve kendilerine, üniversitelere ve YÖK'e iletilen yoğun talepleri değerlendirerek bu yasayı hazırladıklarını söyledi.



İlkan: Yasa senatoların yerini aldı



KKTC Yüksek Öğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurlu (YÖDAK) Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa İlkan ise, yasanın hazırlanmasında YÖDAK'ın katkısı olmadığını, meclis komitesinde dile getirdikleri önerilerin de dikkate alınmadığını belirterek şunları söyledi:



"Bu yasayla Meclis, üniversite senatolarının yerini aldı. Oysa üniversiteler, kendi kararlarını kendileri verebilmeliydi. Bizim önerimiz kriterleri üniversite senatolarının Türkiye'deki affa uygun şekilde belirlemesi ve YÖDAK'a göndermesiydi, ama bu süreç izlenmedi, bu yasa 'damdan iner gibi' oldu."



İlkan, Meclis'in genel bir çerçeve yasası yapıp işi üniversite senatolarına bırakması gerektiğini, çünkü üniversitelerin akademik konularında kararları senatoların verdiğini ifade ederek, verilen 3-4 sınav hakkının birçok üniversitenin mevzuatına uymadığını kaydetti.



Yasada düzenlenen birçok konunun üniversitelerin mevzuatında bulunmadığını, Türkiye'nin klasik sistemine göre hazırlandığını ve KKTC üniversitelerinde uygulanan kredi sistemine uymadığını anlatan Mustafa İlkan, bazı sıkıntılarla karşılaşılacağını söyledi.



Mevcut öğrencilerin şikâyet hakkı doğacak



İlkan, bir üniversitede iki farklı uygulamaya gidilmesinin sorun olacağını, halihazırda öğrenci olanlar ile aftan yararlanıp gelenlere farklı haklar verileceği için mevcut öğrencilerin şikayet hakkı doğacağını belirtti.



Üniversiteden atıldıktan çok uzun yıllar sonra gelecek öğrenci, kendisine 4 sınav hakkı verilse de gene başarısız olacağını, bu konumdakileri başarılı kılmak için transfer öğrenci gibi kabul edip işlem yapmak gerektiğini anlatan Mustafa İlkan, "Onlara muafiyetler verip sisteme sokmak en güzeli olurdu. Bu mevcut öğrencilere de ters düşmez" dedi.



İlkan, afla gelenlere 4, diğer öğrencilere 2 sınav hakkı verilmesinin "onlar" ve "biz" kavramlarını ortaya çıkaracağını ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, akademik bir çalışma olan doktoradan başarısızlık yüzünden atılan öğrencilerin affedilmesini ise doğru bulmadığını kaydetti.



İlkan, yasadan yararlanmak isteyeceklere basın yoluyla duyuru yapacaklarını, ayrıca üniversitelerde isim listeleri bulunduğunu ve bu kişilere ulaşılmaya çalışılacağını belirtti.