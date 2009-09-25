KKTC'de, lisede 'uzun saç' protestosu

KKTC'de liselerde okuyan ve uzun saçları nedeniyle sınıflara alınmayan öğrenciler adına üç öğrenci, isteklerini Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst'e bir şarkıyla duyurmaya çalıştı.



KKTC'de liselerde okuyan ve uzun saçları nedeniyle sınıflara alınmayan öğrenciler adına üç öğrenci, isteklerini Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst'e bir şarkıyla duyurmaya çalıştı.



'KKTC Liseli Öğrenci Birliği' adına Bakanlık önüne giden öğrencilerden Alihan Güneş, gitarı ile Dürüst'e hitaben yazdığı şarkıyı okudu.



Dürüst'ten 'saç özgürlüğü' ve kendileriyle görüşmesini istediklerini belirten Güneş, yazılı açıklamasında da, 'Bizi istediğiniz bir kalıba sokmanız yanlıştır. KKTC modern bir ülkedir, kişiliğimizi ifade etmemizi engellemeyiniz. Bizler sınırlarımızı çizeceğimiz konusunda söz veriyoruz' ifadelerine yer verdi.



'Selam Bakanım, Usandım artık okula gidememekten...'



Alihan Güneş'in Bakan Dürüst'e hitaben yazıp söylediği şarkının sözleri şöyle:



'Selam bakanım verin bize özgürlüğü

Usandım artık okula gidememekten

Kaldırın şu ayrımı kız erkek

Selam bakanım verin bize özgürlüğü

Bırakın artık şu inadı

Verin bize artık şu özgürlüğü

Selam bakanım verin şu özgürlüğü

Okumak hakkımız

Özgürce okumak herkesin hakkıdır

Bize herkes gibi bir şans tanıyın.'



Öğrenciler, gerçekleştirdikleri protesto sonrası Bakanlık önünden ayrıldı.