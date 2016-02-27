KKTC'de kürtaj operasyonunda 4 doktor tutuklandı; ceninler gizlice gömülmüş!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğum aşamasındaki kadınlara yasadışı kürtaj yapan bir ekip, polislerce yakalandı. Operasyon sonucu 4 doktor ve 4 çalışan tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, KKTC’de neredeyse doğum aşamasındaki ceninlere kürtaj yapılıp gizlice gömüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, Girne’de boş arazide gömülmüş 30 haftalık ve üstü 5 cenin bulundu. Girne’deki hastane ve tüp bebek merkezi sahipleri Dr. Mehmet Ali T., eşi Dr. Verda T., başhekim Dr. Fahri K., ebe Ayşegül İ., anestezi uzmanı Dr. Rasiha S., hasta danışmanı Cemaliye Ö. ve ceninleri gömen 2 çalışan tutukladı. Dr. Rasiha S.’nin, hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinden birinin eşi olduğu açıklandı.

Anne-babalar Türkiye'den

KKTC ve Türkiye’de 10 haftalık üzerindeki ceninlere kürtaj yapılması yasak. Polis anne ve babaları da aramaya başladı. Kürtaj şebekesinin 3 yıldır Türkiye’den hamileliği ilerlemiş kadınları KKTC’ye getirdiği ve hamilelik evresi gözetmeksizin yasadışı kürtaj yaptığı ileri sürülüyor.