T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İNGİLTERE'den dün ailesi ile birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolanan 11 yaşındaki Phoebe Collrick'in bulunması için çalışma başlatıldı

27 Haziran 2018 14:29

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İNGİLTERE\'den dün ailesi ile birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) kaybolanan 11 yaşındaki Phoebe Collrick\'in bulunması için çalışma başlatıldı.
İngiltere\'den dün KKTC\'ye dün tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe\'yi bulamayınca polise haber verdi. Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da Phoebe Collrick için seferberlik başlatıldı.
Şu ana kadar henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCCollrickKKTCAile GirneAile PhoebeKüçükAileSosyal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24