KKTC'de Jennifer yerine Rihanna çıkacak

T24- Daha önce Jennifer Lopez'in sahne almak için anlaştığı KKTC'deki 7 yıldızlı otel ve gazino açılışında Rihanna sahneye çıkacak.



İşadamı Yılmaz Bektaş, 7 Eylül 2010 tarihinde "Fashion Castle" isimli ultra lüks otelinin açılışı için, nişanlısı Züleyka’nın da arkadaşı olan Rihanna ile anlaştı.

Silvano Bvlgari ve Fashion TV’nin sahibi Michel Adam’ın ortak olduğu lüks otelin açılışı da muhteşem olacak. Dünya jet sosyetesinin konuk olacağı açılışın, dünya basınında yer alması ile Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Daha önce otelin açılışı için ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’le anlaşma imzalanmış, ancak sanatçı tehdit içerikli 7 bin elektronik posta alınca KKTC’ye gitmekten vazgeçmişti.



