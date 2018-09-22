T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de izinsiz avlanan Yunanistan bandıralı gemideki 5 Mısırlıya gözaltı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularına Yunanistan bandıralı bir gemi ile izinsiz giren Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2018 13:48

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularına Yunanistan bandıralı bir gemi ile izinsiz giren Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, ülke karasularında izinsiz balık avlandığı tespit edilen gemiyi durdurdu. Gemideki Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, gemi Girne limanına çekildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Mısır vatandaşı olan ve toplam 5 kişiyle Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla sohbet ettim. Polisimizin kendilerine gayet iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının olması gerektiği karşılanmış olduğunu bizzat gözlemledim. Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Gemi ise şu anda Girne limanına çekilmiş durumdadır\" ifadesini kullandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCYunanistanKKTC Sahil GüvenlikGemideki MısırGirneKonuylaKKTC Başbakan YardımcısıDışişleri Bakanı KudretArapçaPolisimizinYarınGemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24