T24 LogoT24 Logo
Politika

KKTC'de hükümeti kurma görevi ikinci parti liderine verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti kurma görevini, sandıktan ikinci parti çıkan CTP Genel Başkanı Erhürman'a verdi

31 Ocak 2018 05:05

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. 

Kabulde Akıncı, hükümeti kurma görevini, erken genel seçimde oyların 20,92'sini alarak 12 milletvekiliyle ikinci parti olan CTP Genel Başkanı Erhürman'a sundu.

Hükümeti kurma görevini alan Erhürman, hedeflerinin, ülkede kucaklayıcı, birleştirici ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümeti bir an önce kurmak olduğunu söyledi.

Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) parti meclislerinin de dörtlü koalisyon yönünde karar aldığını, benzeri bir kararın da bu akşam toplanacak Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) parti meclisinde alınmasının beklendiğini belirten Erhürman, ardından dört genel başkanının bir araya geleceğini ve hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Erhürman, önemli olanın kaç parti ile koalisyon kurulduğu değil, bir bütün olarak ülkeyi yönetmesinin olduğunu vurgulayarak, bu konularda diğer parti genel başkanlarıyla hemfikir olduklarını kaydetti.

ETİKETLER

kktcmustafa akıncıTufan Erhürman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24