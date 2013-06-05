KKTC'de hükümet düştü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetine karşı verilen güvensizlik önergesi, Meclis Genel Kurulu’nda açık oylama ile oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Önergeye CTP-BG, DP ve TDP milletvekillerinin oylarıyla 27 kabul, UBP milletvekillerinin oylarıyla 21 ret oyu verilirken, Mustafa Gökmen oylama sırasında salonda bulunmadığı için katılmamış sayıldı. Gökmen oylamanın ardından salona girdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, bu oylama sonucuyla Bakanlar Kurulu’na güvensizlik oyu verildiğini, içtüzüğe göre Başbakan İrsen Küçük’ün istifasını Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na sunması gerektiği bilgisini verdi.

Başbakan İrsen Küçük başkanlığındaki hükümet, 17 Mayıs 2010’dan beri işbaşında bulunuyordu. Hükümetteki bazı bakanlar, 6 Nisan 2011 ve 10 Eylül 2012 tarihlerindeki değişikliklerde görevden alınmıştı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.