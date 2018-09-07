KKTC'de hayvan üreticileri 'Rum kesimine gitmek istiyoruz' sloganıyla sınıra yürüdü

Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle meslek grupları senkikalar sokağa çıktı. Dün KKTC Tarım Bakanlığı binası önünde eylem yapan Kıbrıslı Türk çiftçi ve besicileri bugün de güney sınırını aşıp Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçmeye çalıştı.

Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşen eylemciler, zamların geri çekilmesini istedi, ancak sonuç alınamadı. Dün de eylemcilerden biri traktörle Tarım Bakanlığı binasına girmeye çalıştı.

Hayvan üreticileri, bugün de eylemlerini sürdürdü. Bakanlık binası önünde toplanan kalabalık, sorunlarına çareyi güneye geçerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nde arayacaklarını belirtip Ledra Palas Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçti. ‘Güney’e güneye’ sloganları atan eylemciler sınıra yakın bir yerde çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu. Polis, göstericilerden dağılmalarını istedi. Eylemciler buna karşı çıkınca polisler, biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı.

Ancak eylemcilerse yeniden bir araya gelip, bu kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı’na yürümek istedi. Ancak polis, bu yürüyüşe de izin vermedi. ‘Açız, ölmeye geldik’ sloganları atan eylemciler ile polis arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sorunlarına Kuzey Kıbrıs’ta çare bulamadıklarını, bu nedenle güneye yürümeye karar verdiklerini söyledi. Arpa ve yeme yapılan zamların geri alınmasını isteyen Naimoğulları, eylemlerinin devam edeceğini söyledi, “Anavatan Türkiye’deki yetkililere sesleniyorum. Bizi bu durumdan kurtarın” dedi.

Üreticilerden Erdan Karabina, sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediğini belirterek “Rum tarafına geçmek istiyoruz’

Hayvan üreticilerinin eylemi devam ediyor.