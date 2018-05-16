KKTC'de Giray Bulak'ın vatandaşlık iptalinden vazgeçildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişinin yer aldığı listede yeniden değerlendirme yaptı. Değerlendirmeler sonucunda bazı iş adamları ve teknik direktör Giray Bulak\'ın vatandaşlığının iptal edilmesinden vazgeçildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirme ile 175 kişinin vatandaşlığı iptal etti. Gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanlığı vatandaşlığı iptal edilenler arasında güncelleme yaptı.

MAHKEME YOLU AÇIK

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilenlerin isimlerinin yayımlanması için resmi gazeteye gönderildiğini açıkladı. Vatandaşlıkları iptal edilenlere mahkeme yolunun açık olduğunu belirten Baybars, \'istisnai\' olarak verilen vatandaşlıklarda incelemelerin süreceğini söyledi.

MUHALEFET ÇAĞRI YAPMIŞTI

Eski Ekonomi Bakanı ve ana muhalefet milletvekili Sunat Atun, hükümete çağrı yapmış ve vatandaşlık iptallerinin gözden geçirilmesini istemişti. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayicileri arasında bulunan bazı işadamlarının KKTC vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyleyen Atun, \"KKTC’yi yurtdışında tanıtacaksak gönüllü elçilere ihtiyacımız var\" demişti.

