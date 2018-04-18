KKTC'de Gece Kulüpleri Çalıştayı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) iki ay önce Belarus uyruklu konsomatris Volha Viarbouskaya\'nın (26) ölümüyle gündeme gelen gece kulüpleri ile ilgili bakanların da katılımıyla çalıştay düzenlendi.

KKTC\'de geçe Şubat ayında Volha Viarbouskaya, çalıştığı gece kulübünde ölü bulundu. Basının Ada\'daki gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı iddialarını manşetlerine taşıyınca ilgili bakanlar acil toplantı yaptı. Toplantıda, gece kulüpleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması kararı çıktı.

Sorunun çözümü için İçişleri Bakanlığı\'nca \'Gece Kulüpleri Çalıştayı\' düzenlendi. Lefkoşa\'da Golden Tulip Otel\'de yapılan çalıştaya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, 6 milletvekili ve ilgili birimlerdeki kişiler katıldı.

Çalıştay öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ada\'daki \'seks işçiliğine\' işaret ederek, \'var olanı yokmuş gibi davranma döneminin\' bittiğini söyledi. Ada\'da aktif olarak 32 gece kulübünün bulunduğunu anlatan Baybars, \"Bu çalıştayı sessizliğe son vermek amacıyla düzenleme kararı aldık\" dedi. Devletin hep kafasını kuma gömdüğünü belirten Baybars, \"Hukuken bu sorunu doğru konumlandırmak istiyoruz. Bu olmazsa, utanç gibi önümüze gelenlerle mücadele edemeyiz\" dedi.

Konunun ülkenin tümünü ilgilendirdiğini kaydeden Bakan Baybars, \"Ne yapacaksak yapalım, insanların sömürülmesine izin vermeyelim. Köleliğe varan çalışma koşullarını iyileştirmek bizim temel görevimizdir\" şeklinde konuştu. Mahkeme kararlarına da yansıyan bir \'seks işçiliği\' olduğuna işaret eden Baybars, \"Bizim bunu görmezden gelmemiz düşünülemez\" dedi.

‘BU BİR MİLATTIR’

Çalışma Bakanı Zeki Çeler de, çalıştayın önemine dikkat çekerek, \"Konuşulmayanın konuşulması milattır. Üzerimize düşen görevi yapacağız. Dünyada bizi rezil eden, kabul edilemez bir konu için buradayız\" diye konuştu. Baybars\'ı çalıştay nedeniyle kutlayan Çeler, \"Bedenini, ruruhunu parayla başkaları için satmak zorunda olanların sesi olmak zorundaydık. Bugün bunu yapıyoruz\" dedi. Çeler, alınlarında yazan lekenin ortadan kalkması için çalıştayın başarılı olmasını diledi.

‘HER YIL BİN 200 KONSOMATRİS GELİYOR’

Sağlık Bakanı Filiz Besim de çarpıcı örnekler verdiği konuşmasında, her yıl bin 200 yeni konsomatrisin ülkeye geldiğini açıkladı. \"Kadınlar yıllardır seks işcisi olarak çalışıyor\" diye konuşan Besim, gece kulüplerinde hijyen olarak ciddi sıkıntıların olduğunu belirtti. Besim, \"Tüm kesimlerin el ele verip, hepimizin sırtındaki bu yükü, vicdanlarımızdaki bu yarayı temizlemenin zamanı çoktan geldi ve geçti bile. Bu çalıştayı çok önemli buluyorum\" dedi. Konuşmacılar da sorunun fuhuş değil, insan ticareti sorunu olduğu üzerinde durdu, sunumlar yaptı.

PROTESTO EYLEMİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşurken bir grup genç, ellerinde pankartlarla \'gece kulüplerinin kapatılması\' için eylemi yaptı. \"Protestoyu da saygı ile karşılıyorum\" diyen Baybars, görüşlerin ortaya konulmasını istedi. Çalışma Bakanı Çeler de, \"protesto eden arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekleri haykırdılar\" dedi.

Gün boyunca devam edecek çalıştay sonrasında, ortaya çıkacak rapora göre bir süreç belirlenecek. KKTC\'de, \'yasaklayıcı\', \'Önleyici\', \'Düzenleyici\', Yasallaştırıcı\' modeller üzerinde bir karar üretilecek.

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