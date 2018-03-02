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KKTC'de 'gara Mercedes' tartışması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC'de, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, seçimden önce verdiği sözü tutmayıp, makam aracı kullandığı iddia edildi

02 Mart 2018 15:57

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC\'de, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay\'ın, seçimden önce verdiği sözü tutmayıp, makam aracı kullandığı iddia edildi. İddialar üzerine açıklama yapan Özersay, sözünde durduğunu ve yerel dilde \'gara Mercedes\' diye adlandırılan \'siyah Mercedes\'e binmediğini belirterek \"Gara Mercedes\'lerde gezmiyorum\" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay\'ın, seçimden önce söylediği, göreve gelmesi halinde makam aracı kullanmayacağı sözünü tutmadığı ve yerel dilde \'gara Mercedes\' diye adlandırılan lüks \'siyah Mercedes\'e bindiği yönünde haberler çıktı. Bu iddialara üzerine Özersay, sosyal medyada açıklama yaptı. Özersay, \"Bazı şeyler, yokken varmış gibi yazılıyor. Sorun değil, ben buradan doğrusunu yazayım, herkes kendi vicdanına göre değerlendirmesini yapsın\" diye başladığı açıklamasında, \"Geçmişte eleştirdiğim topluca alınmış olan Mercedes makam araçlarından bir tanesi Dışişleri Bakanlığı\'ndaydı, bir kez dahi binmedim, kullanmadım\" ifadelerine yer verdi.
\'KENDİ ARACIMI KULLANIYORUM\'
Makam aracını Maliye Bakanlığı\'na iade etmek için bildirim yaptığını anlatan Özersay, şunları kaydetti:
\"Önceki dönemde kullanılan Toyota marka eski makam aracını Maliye\'den talep ettim, resmi bir görev yerine getireceğimde onu kullanıyorum. Evimden Bakanlığa ve geri evime kendi şahsi aracımla gidip geliyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmem olduğunda, eğer parti başkanı olarak davet almışsam kendi şahsi arabamla gidiyorum. Dışişleri Bakanı olarak davet aldığımdaysa yukarıda sözünü ettiğim eski makam aracıyla. Bakanlar Kurulu\'na da yürüyerek gidiyorum. Meclis\'e de kendi şahsi arabamla gidiyorum.\"
Eleştirilere, \"Öğrenmek istenirse öğrenilir\" diye yanıt veren Özersay sözlerini, \"Özetle, \'Gara Mercedes\'lerde gezmiyorum\" diye tamamladı.

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