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Dünya

KKTC'de erken seçime gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iktidar ve muhalefet erken seçime gidilmesi kararı aldı

21 Mayıs 2013 14:13

Meclis Hukuk ve Siyasi işler komitesinde iktidardaki Ulusal Birlik Partisi ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi erken seçimin 28 Temmuz'da yapılması konusunda uzlaştı.

Seçimin 28 Temmuz'da yapılmasını öngören komite kararı perşembe günü meclis genel kurulunda oya sunulacak.

KKTC Cumhuriyet meclisine sunulan önergelerde hükümet erken seçim tarihini 21 Temmuz olarak öneririken, muhalefet partilerinin tümünden oluşan grupsa erken seçimin 29 Eylül’de yapılmasını istemişti.

Muhalefet partileri meclise güvensizlik önergesi de sundu. 50 sandalyeli mecliste muhalefet, iktidar partisinden 3 milletvekilinin de desteğini alarak 27 oya ulaşmış durumda.

Muhalefet, iktidardaki Ulusal Birlilk Partisi hükümetinin Başbakan İrsen Küçük’ün istifa ederek erken seçime gitmesini istiyor. Başbakan İrsen Küçük’se makamını koruyarak 21 Temmuz’da sandığa gidilmesini amaçlıyor. KKTC’de genel seçimlerin Nisan 2014’te yapılması gerekiyordu.

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