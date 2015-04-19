KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi

KKTC'de halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde beşi bağımsız olmak üzere yedi aday yarışacak.

Seçimlere iki partinin desteğini alarak giren Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve bir dönem Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının müzakerecisi olan Kudret Özersay bağımsız olarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de Cumhuriyetçi Türk Partisi-Ulusal Güçler’den (CTP-UG) yarışıyor. Diğer adaylardan Mustafa Onurer seçimlere Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden katılırken, Mustafa Ulaş, Mustafa Akıncı ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak giriyor.

176 bin 912 seçmen oy kullanacak

Seçimler için oy verme işlemi yarın sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam 18.00’e kadar devam edecek. KKTC genelinde toplam 176 bin 916 seçmen kurulacak 693 sandıkta oy kullanacak. Seçmenlerden 55 bin 763'ü Lefkoşa'da, 45 bin 992'si Gazimağusa'da, 35 bin 397'si Girne'de, 20 bin 809'u Güzelyurt'ta, 18 bin 951'i ise İskele ilçesinde sandık başına gidecek. Her sandıkta ilçe seçim kurullarınca düzenlenen kursta eğitim alan üçer görevli, ayrıca siyasi partilerin gözlemcileri görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının personeli de seçimler boyunca iş başında olacak.

Seçim yasakları bugün 19:00'a dek sürecek

Seçim yasakları yarın saat 19.00’a kadar sürecek. Yasa gereğince ülke genelinde seçim boyunca alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Seçimlerde adayların cumhurbaşkanı olabilmesi için oyların yüzde 50’sinden bir fazlasını alması gerekiyor. Adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak ve 26 Nisan pazar günü en çok oyu alan iki aday arasında seçim yapılacak.