KKTC'de 'Bin çocuk, bin Fenerbahçe forması' kampanyası (YENİDEN)

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fenerbahçeliler Derneği\'nin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde başlattığı \'Bin çocuk, bin forma\' kampanyası kapsamında yoksul ailelerin çocuklarına forma dağıtıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği\'nin ağustos ayında başlattığı kampanyanın çalışmaları sonuç verdi. Ailesi yardıma muhtaç 7 ile 14 yaş arasındaki bin kadar çocuğa Fenerbahçe forması hediye edildi.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederken, kampanyanın, derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu\'nun oğlu Can İbrahimoğlu\'nun anısına yapıldığını söyledi.

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