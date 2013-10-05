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Yaşam

KKTC'de 80 caminin elektriği kesildi, ezan sesi sustu

KKTC'de 80 caminin elektriği borcundan dolayı kesildi

05 Ekim 2013 19:03

 

KKTC’de Elektrik Sendikası, Ada’daki 190 camiden kent içlerinde bulunan 80’inin elektriğini borcundan dolayı kesti.

Geçen yıl bakanlıkları karartarak gündeme gelen sendika, camilerin 1995 yılından bu yana ödenmeyen 7 milyon liralık borcunu tahsil etmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, sendikanın yetkisi olmadığı halde hukuk dışı bir şekilde kesinti yaptığını belirterek, “Bütçemizde para yok. Sendika yeniden yapılandırmaya yanaşmıyor. Camilerde elektrikler kesilince pratikte ezan okunması, aydınlatma, ısınma ve soğutma yapılamıyor” dedi.

 

‘Hedef seçildik’

 

İbadethanelerin bu tür müdahalelere uygun alanlar olmadığı uyarısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Atalay, Hürriyet gazetesine elektrik kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kamunun elektrik dairesine olan borç sıralamasında kurumlar arasında 20’inci sıradayız. Elektrik dairesinin haklı olarak görünen bu mücadelesinde hedef seçilmemiz içimizde burukluk yarattı” diye konuştu.

 

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