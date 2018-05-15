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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İsrail'i şiddetle kınıyorum

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum

15 Mayıs 2018 14:25

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, \"Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum. ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet ediyorum\" dedi. 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında Filistinlilere düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. İsrail\'i kınadığını belirten Akıncı, ABD yönetiminin de olumsuz tepkilere rağmen İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıdığını hatırlattı. ABD yönetimine çağrıda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti: 
\"Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur. Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum. ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail- Filistin barışına katkıda bulunmaya davet ediyorum.\"

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