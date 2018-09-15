KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı: Liyakata önem verilmezse toplum düzelmez

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKYC) yargının en üst makamı olan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, oturduğu sandalyenin sorumluluğunu bilmeyen büyük bir çoğunluğun olduğunu belirterek, \"Liyakata önem vermediğimiz müddetçe toplumumuzun düzelmesi mümkün değil\" dedi.

KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, basına açıklama yaptı. Şefik, \"Ülkede sistemsizlik var. Oturduğu sandalyenin sorumluluğunu bilmeyen büyük bir çoğunluk söz konusu. Kamunun düzelmesi şart. Liyakata önem vermediğimiz müddetçe toplumumuzun düzelmesi mümkün değil\" dedi.

Ülkede son dönemde yaşananları sert sözlerle eleştiren \"İnsanlar, ‘iki dakika işim var’ deyip arabasını yolun içine, apartmanın girişine ya da park halindeki başka aracın arkasına bırakıp gidebiliyor, ‘beklesin, geliyorum’ diyebiliyor. Bencilliğimiz ve kural tanımazlığımız had safhada\" diye konuştu.

Toplumda ümitsizlik ve karamsarlık olduğuna işaret eden Şefik, \"Yargı bunların tümüne merhem olamaz, ama en azından yargıya olan güvenin aşağıya düşmesini engelleyebiliriz\" dedi.

Yargının bağımsız olduğuna işaret eden Şefik şöyle devam etti:

\"Siyasetin yargıya müdahalesi yok. 1987’den beri yargıcım. Hiçbir davamda, hiçbir kişi veya kurum bana ‘bu davayı şöyle sonuçlandır’ demedi. Bunun yapıldığına da inanmıyorum. Yargıçlarıma da bu konuda kefilim. Müdahale etmek isteyenler olabilir, ama bu olmuyor.\"

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