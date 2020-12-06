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KKTC, ülkeye girişlere düzenleme getirdi: Negatif PCR testi ve 7 gün karantina zorunlu oldu

06 Aralık 2020 00:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi.

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