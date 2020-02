KKTC Turizm ve Çevre Bakanı: Düğün turizminin öneminin farkındayız

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, \"Düğün turizminin öneminin farkındayız. Evlilik ve düğün etkinlikleri için ülkemiz her açıdan en uygun modellerden biri\" dedi.

Uluslararası MICE ve Düğün Forumu Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Forumun açılışına KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Forumun açılışında Inventum Global Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Fuat Ersoy ile Inventum Global Yönetici Otağı Nihat Özpak, birer konuşma yaptı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise KKTC\'nin düğün ve toplantı organizasyonları için son derece uygun olduğunu söyledi. Ataoğlu, \"Böyle bir etkinliğin Antalya\'da yapılması son derece önemli. Düğün turizminin öneminin farkındayız. KKTC 400- 500 bin insanı içinde barındıran, doğası, denizi ve tarihi yerleriyle dünyanın en meşhur adalarından biri. Otello\'yu Shakespeare\'i içinde barındıran ve birçok tarihi zenginliğe sahip olan çok güzel bir ada KKTC. Evlilik ve düğün etkinlikleri için ülkemiz her açıdan en uygun modellerden biri. Farklı bir ülkede düğün organizasyonlarının yapılması özel ve farklı olduğu kadar, evlilik ve yıldönümü kutlamalarında da bu güzel adaya gelme ihtiyacı hissedeceksiniz\" dedi.

\'KKTC TURİZMİ DAHA FAZLA GELİŞECEK\'

2018 yılına yönelik adaya düğün organizasyonları için rezervasyonların gelmeye başladığını kaydeden Bakan Ataoğlu, \"Otellerimiz neredeyse dünyaya meydan okurcasına kaliteli. Bu bizi mutlu ediyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak KKTC\'nin tanıtımı için her türlü etkinliğe katılıyoruz. Geçtiğimiz sürede pek çok ülkede 16 turizm fuarına katıldık ve bu da pozitif şekilde talebe yansıdı. KKTC turizmi daha fazla gelişecek\" diye konuştu.

\'GERÇEK MANADA BİR TURİZM ŞEHRİ\'

Vali Münir Karaloğlu da Antalya\'nın Türkiye\'nin misafir odası olduğunu vurguladı. Karaloğlu, şöyle konuştu:

\"Bu şehir 640 kilometre sahili, bu sahilde 400 tane 5 yıldızlı oteli, mavi bayraklı plajları ile gerçek manada bir turizm şehridir. Antalya toplantı, kongre, fuar ve düğün konularında büyük tecrübelere sahip. Bu şehir G20 ve NATO gibi toplantıları düzenledi, EXPO\'yu başarıyla yaptı. Bu kentte büyük spor organizasyonlarımız var. Bu toplantı ve spor organizasyonlarına dünyanın dört bir yanından binlerce insan katılıyor. Antalya olarak bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Belek bölgesi 50 tane 5 yıldızlı oteliyle dünyanın en güzel destinasyonlarından biri. Bu bölgede 30 kilometre çaptaki alanda en az 10 Roma dönemi antik kenti gezme şansınız var. Perge Antik Kenti buraya 15 kilometre mesafede. Bu yıl Antalya\'da Perge yılı ve Antalya\'ya gelen herkesin Perge\'yi ziyaret etmesini temenni ediyorum.\"

