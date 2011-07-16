-KKTC RUM KESİMİNE ELEKTRİK SATACAK LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum kesimine insani yardım amaçlı elektrik satılması konusunda bu sabah sözleşme imzalandığını açıkladı. KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine elektrik enerjisi transferinin, gün içinde başlaması bekleniyor. Rum kesimine talebin yoğun olduğu saatlerde 60-70 megawatt, düşük olduğu saatlerde ise 100-120 megawatt arasında elektrik verilecek. Kıbrıs Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Başkanı Mavros Mavromatis ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasında imzalanan sözleşmeye göre, bugünden itibaren Ağustos sonuna kadar 60 ile 120 megawatt arasında elektrik enerjisi 0.43 TL karşılığında Kıbrıs Rum kesimine satılacak. Talep olduğu takdirde sözleşme yenilenebilecek. Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde tutulan barut dolu 98 konteyner 11 Temmuz Pazartesi günü patlayarak üssü ve hemen yakınında bulunan, Rum tarafının ana elektriğini sağlayan Vasiliko'daki elektrik santrali tahrip olmuştu. -BAŞBAKAN KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMASI- KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakanlık'ta konu hakkında basın toplantısı düzenledi. Küçük, Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Konuralp ve Kıb-Tek Genel Müdürü Fuat Mertay da hazır bulundu. Başbakan İrsen Küçük, Rum tarafında deniz üssünde yaşanan ve 13 kişinin ölümüne neden olan olayın üzücü olduğunu ifade ederek, olayın hemen ardından Rum tarafına sağlık ve elektrik alanında yardım teklifinde bulunulduğunu hatırlattı. Küçük, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ı arayarak Kıbrıs Türk tarafının elektrik enerjisi yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen dün itibarıyla Rum tarafından olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti. Rum tarafındaki deniz üssünde yaşanan olayın silahlanmanın korkutucu sonuçlarını ve Kıbrıs gibi bir adada gerekmediğini de ortaya koyduğunu kaydeden Küçük, ''Güçlerimizi barışçı yolda çözüm için sarf edersek yarım asrı aşan Kıbrıs meselesinin çözümünde de büyük katkı yapmış oluruz'' dedi. KKTC'den elektrik alınması konusunda Rum liderliğinin KKTC'yi tanıma anlamına geleceği yönünde endişeleri bulunduğunun hatırlatılması üzerine İrsen Küçük, bu endişeyi anlamanın mümkün olmadığını, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin devam ettiği bir dönemde KKTC ve Kıbrıs Türk varlığının inkar edilemeyeceğini söyledi.