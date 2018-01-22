KKTC Meclisi'nde Zeytin Dalı Harekâtı gerginliği

KKTC Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yemin töreni sırasında Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine paylaşımda bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Yeniden Doğuş Partisi vekilleri arasında tartışma çıktı.

7 Ocak'ta düzenlenen erken seçimi kazanarak KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.

Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı.

Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Derya'ya kağıt fırlattı. Zaroğlu'nun bu davranışının ardından Derya ve vekiller arasında tartışma çıktı.

Seyirci locasında Derya’ya destek veren ve tepki gösterenler arasında da zaman zaman gergin anlar yaşandı. (DHA)