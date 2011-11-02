KKTC Meclisi'nde görülmemiş eylem!

T24

Yumruklar konuştu



"Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı; İhtiyat Sandığı Değişiklik Yasa Tasarısı; Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı ile Turizm Gelişim Yasa Tasarısı" gündemiyle dün toplanan KKTC Meclisi maraton bir toplantıya daha sahne oluyor.Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 13 saat kürsüde kalıp konuşarak, ender rastlanan bir performans gösterdi.TDP Genel Başkanı Çakıcı konuşurken, katip koltuğunda oturan Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Ahmet Zengin'in TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları'na bardak savurmasıyla yumruklaşmalara varan kavga çıktı.Saat 01.05'te katip koltuğunda oturan Ahmet Zengin "Gevezelik yapıyorsun" dediği için Çakıcı'yla arasında tartışma çıktı.Bazı milletvekilleri, "katiplik yapan birinin böyle konuşma hakkı olmadığı" uyarısı yaparken, TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları da olaya müdahil oldu.Bu sırada Zengin önündeki su bardağını savurdu. Kavga büyüdü ve yumruklaşmaya varan arbede yaşandı. Oturumu yöneten Ertuğrul Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.Çakıcı, partisinin hazırladığı "Umut Projesi"ni anlattığı konuşmasında görüşlerini defalarca tekrarlayarak saatler boyunca konuştu.Çakıcı, hükümetin dayatma bir paket uyguladığını, halkın tepkilerini yok sayarak yasaların geçirilmesine alet olmayacaklarını söyledi.Daha sonra toplantı Meclis Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu başkanlığında yeniden toplandı.Çakıcı, 10 dakikalık aranın ardından oturumun tekrar açılmasıyla birkaç saat daha konuştu. Çakıcı'nın ardından, TDP Milletvekili Emiroğluları, konuşmaya başladı.KKTC Meclisi, Pazartesi günkü olağan toplantısını, Meclis çalışanlarının bağlı olduğu Mec-Sen'in, sendikaların bir günlük genel grev ve mitingine destek vererek greve gitmesi nedeniyle yapamamış, Salı günü olağanüstü toplanma karar almıştı.TDP Genel Başkanı Çakıcı, sendikaların Pazartesi günü, meclis yakınında yaptığı mitinge de katılarak destek vermişti.Sosyal Güvenlik; Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı yasa tasarıları, halen 50 olan emeklilik yaşını kademeli olarak 60'a çıkarıyor ve prim yatırımlarında değişiklik yapılmasını öngörüyor.