KKTC Maliye Bakanı Denktaş'a anjiyo yapıldı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 20 Mayıs (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah anjiyo yapıldı.

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Denktaş’ın sağlık durumu iyi.

Bakan Denktaş’ın dün akşam saat 19.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne başvurduğunu, yapilan tetkiklerin sonucuda Denktaş’ın anjiyo yapılması kararı verildiğini kaydetti.