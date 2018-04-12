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KKTC Lideri Akıncı, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı ile görüştü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’da, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Mladen İvaniç ile görüşme gerçekleştirdi

12 Nisan 2018 18:19

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’da, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Mladen İvaniç ile görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı\'ndan edinilen bilgiye göre, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21\'inci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak üzere İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Akıncı, ikili temaslarda da bulundu. Akıncı, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı İvaniç ile 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Kıbrıs’ta gelinen son durumu İvaniç\'e anlattı. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı İvaniç ise ülkesiyle ilgili son gelişmeleri Akıncı ile paylaştı.

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