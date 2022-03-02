KKTC'li aktivistlerin 'millî güvenlik' gerekçesiyle Türkiye'ye alınmaması Avrupa Birliği gündeminde

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin oylarıyla Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ın kontenjanından seçilen ilk Türk Avrupa Parlamentosu parlamenteri Niyazi Kızılyürek; Mağusa İnisiyatifi üyelerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Milletvekili ve barış aktivisti Dr. Okan Dağlı'nın Ankara'nın "milli güvenliğine karşı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla Türkiye'ye girişine izin verilmemesini Avrupa Birliği’nin gündemine taşıdı.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesinde, "Dr. Dağlı’nın Türkiye'ye girişi reddedilen ilk Kıbrıslı Türk barış aktivisti olmadığını, bu güne kadar dört Kıbrıslı Türk’ün böylesi gerekçelerle Türkiye'ye sokulmadığını" belirtti.

Kızılyürek daha önce Türkiye'ye benzer nedenlerle girişi engellenen isimlerin eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı/Yazar Dr. Ahmet Cavit An ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir olduğunu belirtti.

"Kıbrıslı Türk aktivistlerin Türk ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını" belirten Kızılyürek, "Avrupa Birliği yurttaşı Kıbrıslı Türklerin bir aday ülke olan Türkiye’ye seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını vurgulayarak Komisyon’un Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı planladığını" sordu.

TIKLAYIN | Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, T24'e anlattı: Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti; 'kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler!