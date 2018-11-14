KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC\'nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı\'nda düzenlenen törende anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Rauf Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, askeri yetkililer ve protokol katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladıktan sonra tören son buldu.



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