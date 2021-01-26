KKTC, Koronavirüs nedeniyle yarından itibaren tam kapanmaya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Girne ve Lefkoşa kentlerinde tam kapanmaya gidildi.

Yüz yüze eğitim durduruldu

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, “Girne ilçesinde 27 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa ilçesinde ise 27 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihine kadar tüm faaliyetler durduruldu” dedi.

Yüz yüze eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların durdurulduğunu açıklayan Başbakan Saner, temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler ve tedarikçilerin yasağın dışında kaldığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı 20.00'ye çekildi

Lefkoşa ve Girne’ye diğer ilçelerden girişlerin durdurulduğunu kaydeden Başbakan Saner, diğer bölgelerdeki sokağa çıkma yasağının da saat 20:00’a çekildiğini söyledi.

Nüfusu yaklaşık 385 bin olan ülkede Covid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.