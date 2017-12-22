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Dünya

KKTC: Kıbrıs'ta çözüm için Birleşik Krallık'ın adım atması çok önemli

Celal Sönmez / Londra, 22 Aralık (DHA) - KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kıbrıs'ta çözüm için Birleşik Krallık'ın adım atmasının "çok önemli" olduğunu vurguladı

22 Aralık 2017 22:10

Celal Sönmez / Londra, 22 Aralık (DHA) - KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kıbrıs\'ta çözüm için Birleşik Krallık\'ın adım atmasının \"çok önemli\" olduğunu vurguladı.
Başaran, yeni yıl mesajında, Kıbrıs’ta 50 yıldır sürmekte olan müzakerelerin 2017 Temmuzunda bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatarak, şöyle dedi:
\"Çözüme ulaşılması yönünde elinden gelen tüm gayreti gösteren Kıbrıs Türk tarafı, günlük yaşamın her alanında izolasyonlar ve ambargolara maruz kalmaya devam etmekte ve uluslararası toplum tarafından dışlanmaktadır. Spordan eğitime, ticaretten sanatsal faaliyetlere kadar hiçbir alanda dünyaya açılma hakkı tanınmayan Kıbrıs Türk Toplumunun karşı karşıya olduğu bu adaletsizliğe son verilmesi için Kıbrıs’ın Garantör Devletlerinden biri olan Birleşik Krallık\'ın bu yönde adım atması büyük önem arz etmektedir. Birleşik Krallıkta yüz yıldır yaşamını sürdüren ve buradaki toplumun bir parçası haline gelen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Türklerin yanında olan
herkesin bu yönde koyacağı her bir katkı toplumumuzun maruz kaldığı adaletsizliğin giderilmesine yardımcı olacaktır.\"
Başaran, yeni yıla ilişkin dileklerini de, \"2018 yılında bu doğrultuda gösterilecek her çabanın Kıbrıs Türk toplumunu ve insanlığı daha güzel bir geleceğe taşıması dileğiyle herkesi saygı ile selamlarım\" diye özetledi. (Fotoğraflı)

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