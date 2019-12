KKTC-İstanbul uçağında bomba paniği yaşandı!

T24 - KKTC-İstanbul seferini yapan Türk Havayolları'na ait uçağın boş koltuğunda bulunan “Uçakta bomba var 45 dakika sonra patlayacak” yazılı not bomba paniği yaşanmasına neden oldu.



Atatürk Havalimanı'na inen uçakta, yolcular indirildikten sonra uzman ekiplerce arama başlatıldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türk Hava Yolları’nın Ercan-İstanbul seferini yapan TK-5407 sefer sayılı TC-JLM kuyruk tescilli Airbus A-319 tipi yolcu uçağı, 106 yolcusuyla Kıbrıs Ercan Havaalanı’ndan, saat 18.30 sıralarında havalandı. Havalandıktan bir süre sonra uçaktaki kabin memurları boş koltuğun üzerinde, “Uçakta bomba var 45 dakika sonra patlayacak” yazılı bir not buldu. Kabin memurları durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen uçağın kaptan pilotu iniş için öncelik istedi. İzin aldıktan sonra saat 20.13’de Atatürk Havalimanı’na inen uçak, boş bir alana çekilirken olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.



Yolcuların uçaktan indirilmesinin ardından bomba imha uzmanları ve bomba arama köpekleri uçakta detaylı arama yaptı.





UÇAKTA ÜNLÜ YOLCULAR DA VAR



Öte yandan uçaktaki yolcular salonlara yönlendirilerek ifadeleri alınmaya başladı. El yazısı örneklerinin alınacağı ve bagajlarının sıkı bir aramadan geçirileceği belirtilen yolcular arasında şarkıcı Seda Sayan ve sevgilisi, menajer Stelyo Pipis ile tiyotro oyuncusu Oya Başar'ın da bulunduğu belirtildi.





ARAMALAR SONUCU BOMBA İZİNE RASTLANMADI



Bomba uzmanlarının uçakta yaptıkları arama sonucu herhangi bir bomba izine rastlanılamadığı ve uçaktaki aramaların son bulduğu belirtildi. Öte polisin notu yazan kişiyi bulmak için çalışmaları sürüyor.





SAYAN: BÜYÜK PANİK YAŞADIK



THY uçağının yolcuları arasında yer alan şarkıcı Seda Sayan, uçakta büyük panik yaşandığını belirterek şunları söyledi:



“Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, ben ve menajerim Steylo Pipis İstanbul’a gelmek için Kıbrıs’tan uçağa bindik. Uçaktayken menajerim Stelyo lavobaya gitmek için ayağa kalktı ve geri döndüğünde yüzü bembayazdı, bana ‘Uçakta olağanüstü bir durum varmış’ dedi. Biz uçakta arıza var zannettik ama bomba ihbarı aklımızın ucuna bile gelmedi. Sonra hosteslerden biri bir not kağıdına İngilizce ‘Uçakta bomba var 45 dakika sonra patlayacak’ yazıldığını söyleyince bir anda ayağa kalktım. Ayılanlar bayılanlar herkes panik içindeydi. Uçağın inişe geçtiği sırada yapılan ikinci anotsa çıkış kapılarına merdivenlerin yanaşacağı ve her şeyi bırakarak uçağı terk etmemizi istediler. Bunu duyunca iyice ürktüm. Herkes gerilmişti. Zaten yılbaşı programı için Ankara’ya gideceğim sırada bir hanımefendi ‘5-6 Ocak’ta uçağı binmeyin’ demişti. Bu söz aklıma gelince bende panik yaşamaya başladım. Bütün çantalarımızı açıldı X-ray’da tekrardan arandı. TC kimlik numaralarımız alındı, adres ve telefon numaralarımızı bıraktık” dedi.





ÖLECEĞİMİ SANDIM



Lavobaya gitmek için ayağa kalktığı sırada hosteslerin kendisini engellediğini söyleyen menajer Stelyo Pipis ise, “Tatsız bir şey yaşadık. Uçak havalandıktan ortalama yarım saat sonra hostes lavobaya gidemeyeceğimi söyledi. Önemli bir durum var açıklamayız durum kötü dediler. Tavanları boşaltılar ve uçak tuhaf gitmeye başladı. Perişan olduk, darmadağın olduk. Burada her şeyimizi aramışlar bize bir açıklama yapmadılar. Korkunç bir şey yaşadık. Ben öleceğimizi sandım ama Allah bizi kurtardı” dedi.