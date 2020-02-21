KKTC ilk yerli otomobil 'Günsel'i tanıttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günsel’i tanıttı. Günsel’in ilk modeli olan B9, KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi.

Türk mühendisler tarafından tasarlanan KKTC'nin ilk yerli ve milli arabası Günsel B9 görücüye çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulan fabrikada 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve seri üretimi 2021’de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşacak.

İsmi neden Günsel?

Uzun zaman önce babaları Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Babamız Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali; tasarımdan hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdük” dedi.

Günsel'in özellikleri

Günsel’in ilk modeli B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi.





Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı.



Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat.



Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendisin 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor.



2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 205’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon adete, 2040’ta ise 56 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

Seri üretimi 2021’de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşacak.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in gecede gerçekleştirdiği sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretiminin 2024’te başlayacağı bilgisi yer aldı. (DHA)