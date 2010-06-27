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Politika

KKTC halkı yerel yöneticilerini seçiyor

KKTC'de, Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı olması nedeniyle boşalan bir milletvekilini belirlemek için halk sandık başında.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - KKTC'de halk, yerel seçimler için sandık başına giderken, Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ardından boşalttığı milletvekili koltuğu için de bugün gerçekleştirilen seçimle doldurulacak.

KKTC'de, Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı olması nedeniyle boşalan bir milletvekilini ve 4 yıl görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek üzere bugün halk sandık başında.

Bu sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi, 18:00'de tamamlanacak. Seçimlerde 1 milletvekili, 28 belediye başkanı, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek.

164 bin 486 kayıtlı seçmen, KKTC genelinde kurulan 633 sandıkta oy kullanabilecek.

Gazimağusa'da, Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle boşalan bir milletvekilliği için ara seçim yapılacak. Bu milletvekilliği için, aralarında Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay'ın da bulunduğu 5 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu bu gece, sadece belediye başkanlığı ile Gazimağusa'daki milletvekilliği ara seçiminin sonuçlarını açıklayacak. Belediye meclis üyeliği ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin sonuçları ise yarın açıklanacak.


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