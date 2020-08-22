KKTC, günlük uçuş sayısını 9’dan 6’ya düşürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan Koronavirüs vakaları nedeni ile günlük uçuş sefer sayısı 9’dan 6’ya, deniz yoluyla gelen yolcu sayısı ise 250 kişi ile sınırlandırıldı.

KKTC’de sınırların açılması ile Koronavirüs salgınının yeniden etkisini arttırmaya başlaması ile yeni tedbirler alındı. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, KKTC’ye yapılan uçuş sayısı günlük 9 seferden 6’ya düşürüldüğü aktarılırken, deniz yolu ile gelen günlük yolcu sayısı ise 250 kişi ile sınırlandırıldı.

KKTC’de açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde metrekareye göre kişi sınırlaması getirildi. Buna göre 200 metrekare ve üzeri yerlerde 50 kişi, 100-200 metrekare arasındaki yerlerde 30 kişi, 50-100 metrekare arasındaki yerlerde 20 kişi, 50 metrekare altındaki yerlerde ise maksimum 10 kişi bulunacak. Eğlence yerlerinde maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunlu oldu. Üst Komite, alınan yeni kararların yarın 24.00’dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Öte yandan açıklanan yeni tedbirler ile birçok kişi biletlerinin iptal olmasında endişe ediyor. (İHA)