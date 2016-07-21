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15 Temmuz Darbe Girişimi

KKTC, FETÖ/PDY'yi 'terör örgütü' listesine aldı

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, 26 Temmuz'daki Türkiye ziyaretinde konunun detaylı şekilde tartışılacağını söyledi

21 Temmuz 2016 21:25

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan FETÖ/PDY örgütünün KKTC terör listesine aldıklarını açıkladı.

26 Temmuz’da Türkiye’ye yapacağı ziyarette de gündeme gelecek olan konunun detaylı bir şekilde tartışılacağını söyleyen Özgürgün, FETÖ /PDY örgütlenmesine yönelik çalışmanın yapıldığını söyledi.

Özgürgün, “FETÖ’nün KKTC’deki tüm çalışmaları (artık) suç teşkil etmektedir. Polisimizin de tedbir almaya gücü vardır” dedi. Özgürgün, Maltepe Çocuk Cezaevi’nde bulunan Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi Kıbrıslı Türk çocuklar için ise "Yargı sürecini beklemek zorundayız" açıklamasını yaptı.

 

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