KKTC farklı para birimine mi geçecek?

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, ülkesinin Türk Lirası’ndaki değer kaybının ardından farklı bir para birimine geçmeyi gündemine aldığı şeklinde yorumlara sebep olan sözlerine açıklık getirdi. TL’deki değer kaybının KKTC’de ‘tsunami etkisi’ yarattığını kur sabitlemesinin gündemlerinde olduğunu ancak Euro’ya geçişle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

BloombergHT’ye konuşan Erhürman, “Dün yaptığım açıklamada 'herhangi görüşü dışlıyor değiliz' dedim ama basında ‘KKTC, TL kullanımından vazgeçip euroya geçiyoruz’ şeklinde haberler çıktı. Böyle bir şey söylemedim..Bu kuvvetli bir ihtimal olarak görünmüyor. Ama biz sıkıntılar karşısında tüm ihtimalleri masaya yatırıp halkla paylaşma yükümlülüğündeyiz. Çünkü TL'nin değer kaybı Türkiye ekonomisinde üç birimlik sorun yaratıyorsa KKTC ekonomisinde 30 binlik sorun yaratıyor” dedi.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya'nın dünkü haberinde, Erhürman’ın “Çözüm çalışmalarımızı başlattık. Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masada” ifadelerine yer verilmişti.

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"TL'deki değer kaybı doğrudan bizi vuruyor"

Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk olan Erhürman’ın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-KKTC'de dövizin günlük hayat içerisinde kullanımı son derece yaygın. Özellikle İngiliz sterlininin kullanımı son derece yaygın. Ev kirasından okul fiyatlarına kadar her şey döviz üzerinden özellikle İngiliz sterliniyle yapılıyor. Döviz günlük hayatta çok fazla kullanıldığından bizde ciddi etki yaratıyor.

İkincisi ciddi ithalat bağımlısı bir ülkeyiz TL'deki değer kaybı doğrudan bizi vuruyor. 3. olarak petrol ve elektrik fiyatları da etkili oluyor. Bunlara müdahale etme şansımız da yok. Diğeri, hayat pahalılığında elektrik ve akaryakıt artışının etkisi hemen ortaya çıkıyor, 6 ayda bir hayat pahalılığını esas alarak maaşlarda ayarlama yaptığımız için ciddi gider yaratıyor. Yani, TCMB'nin enstrümanlarıyla karşılaştırılamaz. Tüketici harcama yapamıyor, insanlar endişe içerisinde.. Ekonomide durgunluk ihtimali var.

"Kuvvetli bir ihtimal olarak görünmüyor"

-KKTC TL kullanımından vazgeçip euroya geçiyoruz" şeklinde haberler çıktı. Böyle bir şey söylemedim.. Bu kuvvetli bir ihtimal olarak görünmüyor. Ama biz sıkıntılar karşısında tüm ihtimalleri masaya yatırıp halkla paylaşma yükümlülüğündeyiz. Çünkü TL'nin değer kaybı Türkiye ekonomisinde üç birimlik sorun yaratıyorsa KKTC ekonomisinde 30 binlik sorun yaratıyor. Ancak uzmanlardan aldığımız görüş, bu tür bir adımın soruna doğrudan çare üretmeyeceğidir. Ekonomik ve teknik olarak da çok doğru olacak gibi görünmüyor. Bunun hesabını kitabını yapıp halkla paylaşacağız.