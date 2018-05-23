T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KKTC'de TL geliri olana döviz kredisi yasağı

Bankalar yalnızca geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar veya Euro kredisi verebilecek.

23 Mayıs 2018 19:39

KKTC Merkez Bankası kararına göre memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanları, bundan sonra bankalardan dövizle kredi alamayacak. 

Bankalar yalnızca geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar veya Euro kredisi verebilecek. 

Karar uyarınca bazı bankaların özellikle konut ve otomobil için uyguladığı, satın alınan ürün bedelinin yüzde yüzünü karşılayan kredi uygulaması da sona erdi. 

Bundan sonra taşıt kredilerinde aracın değerinin en çok yüzde 75’i, konut değerininse yüzde 80’ine kadar kredi alınabilecek.

ETİKETLER

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetdolarEuro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24