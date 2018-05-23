KKTC'de TL geliri olana döviz kredisi yasağı

KKTC Merkez Bankası kararına göre memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanları, bundan sonra bankalardan dövizle kredi alamayacak.



Bankalar yalnızca geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar veya Euro kredisi verebilecek.



Karar uyarınca bazı bankaların özellikle konut ve otomobil için uyguladığı, satın alınan ürün bedelinin yüzde yüzünü karşılayan kredi uygulaması da sona erdi.



Bundan sonra taşıt kredilerinde aracın değerinin en çok yüzde 75’i, konut değerininse yüzde 80’ine kadar kredi alınabilecek.