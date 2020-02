KKTC Enerji Bakanı Nami: Dostane adımlar değil, gerginliğe neden olur

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki doğal gaz boru hattı iş birliğine ilişkin \"Bunlar, dostane adımlar değil; gerginliğe neden olur\" dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, Doğu Akdeniz\'deki doğal gazın Avrupa\'ya sevk edilmesinin İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında uzun zamandır devam eden süreç olduğunu söyledi. Nami, \"Bu yol, ekonomik değildir. Ekonomik olan, aklın emrettiği aslında; Doğu Akdeniz\'deki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa\'ya sevk edilmesi gerektiğini bize gösteriyor\" diye konuştu. Nami, Türkiye ile KKTC\'nin, Akdeniz\'de tek taraflı yapılan çalışmalara karşı atacağı adımların olacağını dile getirdi.

Kıbrıs\'ta ekonomik aklın değil, siyasi kaygıların öne çıktığını savunan Bakan Nami, \"Bölgede bir güç mücadelesi var. Güç mücadelesinde bir avantaj elde etme yarışına dönüştü, doğal gaz varlığı\" dedi. Nami, \"Bu durum; bölgede iş birliği ruhunun gelişmesini engeller. Bilakis dışlanan ülkelerle bu gibi adımları atan ülkeler arasında gerginliğe neden olur. Bize karşı dostane bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Çünkü gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse biz KKTC olarak doğal kaynakların iş birliği içerisinde değerlendirilmesine yönelik birçok açılım yaptık\" diye konuştu.

\'DOSTANE GİRİŞİM OLARAK GÖRÜLEMEZ\'

Rum Yönetimi ile Yunanistan\'ın, Türkiye ve KKTC\'nin uzattığı dostluk elini reddettiğini savunan Bakan Nami, \"İki ülke de doğal kaynaklar üzerinde tek yanlı bir hakimiyet kurma çabası içerisine girdiler. Biz iş birliği önerisi yapmış olmasaydık o zaman onların bizden bağımsız olarak başka girişim yapmaları maruz görülebilirdi; ama Türk tarafının iş birliğine hazır olduğuna yönelik iradesini ortaya koymasına ve bunların modellerini de ortaya koymasına rağmen bunları reddedip, tüm doğal kaynaklar üzerinde hakimiyetçi zihniyetle hareket etmek ve buradan hareketle bize stratejik avantaj içerisine girme çabası dostane girişim olarak görülemez\" dedi.

\'EŞ DEĞER ADIM TÜRK TARAFINCA DA ATILACAK\'

\"Kıbrıs\'a ait tüm doğal kaynaklarda hakkı olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumakla mükellefiz\" diyen Özdil Nami, şöyle devam etti:

\"Türk tarafının politikası hem Rumlara hem de dünyaya net bir şekilde gösterildi. Rum yönetimin attığı her adıma karşılık eş değer adım, eş zamanlı olarak Türk tarafınca da atılacak. Onların adım atmaya ne kadar hak ve yetkisi varsa bizim de o kadar hak ve yetkimiz var. Onlar bunu üçüncü ülkelerle yapıyorsa biz de bizi muhatap alan Türkiye Cumhuriyeti ile yaparız. Doğal gaz çalışması gerçekleştirir.\"

Rumlara sundukları önerileri de anlatan Bakan Nami, şunları söyledi:

\"İlk önerimiz, Kıbrıs\'ta birkaç ayda bitecek sürecin yaşanması ardından da referanduma gidecek noktaya gelmek. Bunu yapmayıp, o zaman gelin her iki tarafında siyasi pozisyonlarına halel getirmeyecek modelite çerçevesinde ortak doğal gaz komitesi kuralım ve doğal kaynaklardan herkesin adilane şekilde faydalanması güvence altına alalım. Böyle bir modelde Türkiye\'yi de sürecin içerisine dahil edelim. Bu iş birliği halkasını genişletelim. Böyle yapılacak projelerin hem maliyeti daha düşük olur hem de güvenlik açısından her hangi bir sıkıntısı olmaz. Gereksiz riskler alınmamış olur. Doğal kaynak gerginlik yerine iş birliği vesilesi olur.\"

RUMLAR ORTAK YAŞAMAYA HAZIR DEĞİL

Rumların Kıbrıslı Türkler ile ortak yaşama hazır olmadığını ileri süren Nami, \"Anastasiadis, masada müzakere edilen şekilde federal çözüme halklarını hazırlamadı. Güç paylaşımı nedir, anlatmadılar. Ortak yaşam nedir, izah etmediler. Federal çözümü ideal çözüm olarak değil, acı uzlaşı olarak lanse ettiler\" dedi.

Türkiye\'nin Kıbrıs konusunun çözümü konusunda olumlu katkılarına da değinen Bakan Nami, şunları söyledi:

\"Rumlar, bu işin bitebileceğini gördüler. Burada panik oldular. Rumlara en önemli çağrımız, bitti noktasına gelen Kıbrıs konusunda bir takvime bağlı olarak müzakerelere oturmaları gerekir. Ucu açık süreçler olamaz. Rum Lider Anastasiadis, \'Tekrar görüşmelere başlayalım\' diyor; ama \'Bitirelim\' demiyor. Tüm bu sorunların en rahat çözümü Kıbrıs sorunun çözümünden geçer. Bunu engelleyen Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis\'tir. Maalesef İsrail ve Yunanistan Rum liderin olumsuz tavrına destekleyen ülkeler konumuna düştüler.\"

KKTC\'YE ELEKTRİK GELECEK

KKTC\'li Bakan, ayrıca Türkiye\'den Ada\'ya su getirilmesinin ardından elektriğin de getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi. Elektrik maliyetlerinin düşmesi için bir bağlantının olması gerektiğini kaydeden Özdil Nami, \"Ancak bu sayede hem yenilenebilir enerji sektörünün önü açılır. Hem de daha büyük ölçekte üretilen düşük elektrik maliyetlerini ülkemize getirme imkanı doğabilir. Biz kablo ile elektrik projesinin süratle tüm teknik çalışmalarının tamamlanıp faturalarda gerçekleşecek maliyet düşüklüklerinin somut şekilde ortaya çıkarılmasını ve buna müteakip projenin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.\"

